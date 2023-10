Matthew Perry: Friends-Star wollte Tennis-Profi werden

«Er ist nicht von dieser Welt», tweetete Matthew Perry 2009, um seine Begeisterung über den Auftritt von Roger Federer am US Open auszudrücken. Der am Samstag plötzlich verstorbene Schauspieler liess sich wie viele andere Promis immer wieder beim Grand-Slam-Turnier in New York blicken. 2022 witzelte Frauen-Champion und «Friends»-Fan Iga Swiatek gar, sie könne sich vor lauter Aufregung, Perry im Stadion zu sehen, kaum noch konzentrieren.

Gegenüber der «New York Times» erklärte Perry 2002, wie sehr ihm der Sport auch für sein späteres Leben half. «Ich musste bei allem, was ich tat, erfolgreich sein, damit ich mich besser fühlen konnte», sagte der «Friends»-Star und meinte, er hätte auf dem Tennisplatz einen «unglaublichen Drive» gehabt.

«Friends»-Star Matthew Perry: Der mit der komischen VerzweiflungMatthew Perry, der amerikanisch-kanadische Serienstar, ertrank mit nur 54 Jahren in seinem Whirlpool. Warum, ist noch nicht bekannt. Weiterlesen ⮕

«Friends»-Star gestorben: Matthew Perry: Sein Leben in BildernMit nur 54 Jahren verstarb Matthew Perry in seinem Haus in Los Angeles. Das Leben des beliebten Schauspielers war geprägt von seinem Humor, seiner Ehrlichkeit – und seinem Kampf gegen die Sucht. Weiterlesen ⮕

«Friends»-Star tot aufgefunden - Nacht Tod von Matthew Perry: Hollywood reagiert mit BestürzungSchweizer Arzt rettete «Friends»-Star Matthew Perry das Leben Weiterlesen ⮕

«Friends»-Star Matthew Perry (54) ist totLaut Medienberichten ist der Schauspieler in seinem Haus in Los Angeles tot aufgefunden worden. Perry wurde 54 Jahre alt. Die Todesursache ist derzeit nicht bekannt. Es gebe aber keine Anzeichen für ein Verbrechen, auch seien keine Drogen am Tatort gefunden worden. Weiterlesen ⮕

«Friends»-Star tot aufgefunden - Nach Tod von Matthew Perry: Hollywood reagiert mit BestürzungSchweizer Arzt rettete «Friends»-Star Matthew Perry das Leben Weiterlesen ⮕

Hollywood ist schockiert über den Tod von «Friends»-Star Matthew PerryAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕