Mathias Zopfi im Interview: «Es war ein Fehler, dass sich die GLP von den Grünen abgespalten hat»

Herr Zopfi, Ihr Name ist seit Monaten im Spiel, wenn es um eine grüne Bundesratskandidatur geht. Kandidieren Sie? «Wir zeigen mit diesem Schritt, dass wir es ernst meinen. Anstatt eine dogmatische Kandidatur zu lancieren, bei der es nur darum geht, auf den Putz zu hauen.»Ja. Wenn wir mit jemandem wie Gerhard Andrey antreten, der kein Ideologe ist, setzen wir ein Zeichen: Wir machen ein Angebot an das Parlament, sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Es ist alles andere als eine Alibikandidatur.

Ja, er wird wohl nicht gewählt. Das ist mir bewusst, das ist wohl auch ihm bewusst. Karin Keller-Sutter ist auch zweimal angetreten, bis sie Bundesrätin wurde. Es ist klar: Der Weg zu einem Bundesratssitz für die Grünen führt über genug Stimmen aus der Mitte. Wir zeigen mit diesem Schritt, dass wir es ernst meinen. Anstatt eine dogmatische Kandidatur zu lancieren, bei der es nur darum geht, auf den Putz zu hauen.

Das wäre inkonsequent. Die SP ist nach diesen Wahlen mit klarem Abstand die zweitgrösste Partei. Um zu einem Teil der Macht zu kommen, wäre dieser Schritt auf kurze Sicht zwar erfolgversprechender. Aber uns geht es darum, bei den grossen Herausforderungen mitzuarbeiten, die jetzt auf unser Land zukommen. Wir sagen: Entwickeln wir eine neue Zauberformel! Eine, die nicht volatil, sondern stabil ist.Wenn es nur darum geht, die eigenen Pfründen zu verteidigen: ja.

Sie sprechen von einer ausgestreckten Hand. Aber eigentlich ist es ja eine Faust ins Gesicht der FDP.

