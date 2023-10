Matchwinner für Servette gegen Luzern

Matchwinner für die Genfer war Bendeguz Bolla. Der Ungar tankte sich in der 82. Minute kraftvoll durch die Luzerner Abwehr und schloss sehenswert mit einem Schlenzer zum 3:2 ab. Der 23-Jährige vollendete damit eine Wende zugunsten von Servette, die sich so nicht abgezeichnet hatte.

00:28 Video Bollas Matchwinner gegen Luzern Aus Sport-Clip vom 29.10.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden. Luzerns nutzt Zeitfenster nichtDie Luzerner hatten sich von Alexis Antunes' frühem Führungstor (7./Kopfball) nicht beeindrucken lassen und waren durch Severin Ottiger (33. Minute/auf Flanke von Pius Dorn) und Sofyan Chader (61./Distanzschuss) mit 2:1 in Führung gegangen. Sie hatten in der 2. Halbzeit wie das willensstärkere Team gewirkt.

Doch Chris Bedia gelang per Abstauber in der 68. Minute das 2:2, nachdem FCL-Hüter Pascal Loretz einen Kopfball von Timothé Cognat noch hatte abwehren können. Nach Bollas Führungstor kam Luzern dem 3:3 nahe, als Lars Villiger am Pfosten scheiterte. Enzo Crivelli machte mit dem 4:2 vom Penaltypunkt nach einer harten Hands-Entscheidung von Schiedsrichter Alessandro Dudic den Deckel drauf (96.). headtopics.com

Verteidigungen mit Luft nach obenBeide Teams wirkten in der Defensive anfällig, insbesondere der FCL liess in der 1. Halbzeit die Lufthoheit im eigenen Strafraum vermissen. Torhüter Loretz und Ardon Jashari wehrten zweimal brillant auf der Linie.

Durch den Sieg überholt Servette die Innerschweizer und stösst in der Tabelle auf Rang 4 vor. Das Heimteam war in rosa Shirts zugunsten eines Spendenprojekts iaufgelaufen. Der FCL, der zuletzt Yverdon geschlagen hatte, bleibt auf seinen 18 Punkten sitzen, hält sich aber über dem Strich. headtopics.com

