Martin Arregger wird Leiter der Region Mittelland der Credit Suisse

Martin Arregger, der bisherige Leiter Private Banking in der Region Mitteland, übernimmt gemäss einer Mitteilung per 1. Oktober 2022 die Leitung der Region Mittelland der Credit Suisse (CS) von Roland Schaller. Die Grossbank ist im Mittelland in den Kantonen Bern und Solothurn mit elf Geschäftsstellen vertreten und beschäftigt rund 900 Mitarbeitende.

Arregger ist seit 2001 für die CS tätig und seit 2017 für das Private Banking in der Region Mittelland verantwortlich. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen im Firmenkunden- und Private-Banking-Geschäft der Credit Suisse. Arregger hat einen Master der Universität Bern (lic.rer.pol.) und ist Alumni der Swiss Board School in St. Gallen.

André Helfenstein, CEO Credit Suisse (Schweiz) betont, dass Arregger als Leiter Private Banking Mittelland bestens mit der Region vertraut ist. Er dankte Schaller für seine «umsichtige und erfolgreiche» Führung der Region Mittelland in den letzten sechs Jahren. headtopics.com

