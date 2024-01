Marso Living: Frischer Wind in der Bettwarenindustrie

Angefangen hat alles in einer Hotelbar im Norden Portugals: Marc Müller und Sofia Seckinger kommen miteinander ins Gespräch. Beide sind studierte Ökonomen und sind zwar aus unterschiedlichen Gründen, aber in derselben Mission in dieser Gegend unterwegs: «Wir waren beide auf der Suche nach Inspiration mit dem Ziel, frischen Wind in die verschlafene Bettwarenindustrie zu bringen», sagt Seckinger.

Sie suchte nach einem Neuanfang, Müller folgte seiner Bestimmung: Als Spross der Inhaberfamilie der Bettwarenfabrik Albis in Affoltern am Albis war er in der Branche aufgewachsen und an ihrem Fortkommen interessiert. Seckinger ihrerseits hatte nach sechs Jahren in einem Zuger Family Office genug von diesem Business gesehen und sich entschieden, mit ihrer Leidenschaft für den Interior-Bereich etwas Eigenes aufzubauen.Die beiden taten sich noch am gleichen Abend zusammen – nicht als Paar, sondern als Geschäftspartner: Ihre Firma, gegründet 2019, heisst Marso Living und bietet ein kleines, feines Sortiment an Bettwäsche und Bettwaren a





Israel veröffentlicht mutmassliches Foto von Hamas-Militärchef Deif – und will Hamas im nördlichen Gazastreifen zerschlagen habenNach dem blutigen Terrorangriff der Hamas auf israelische Zivilisten ist der Nahostkonflikt neu eskaliert. Die Zerschlagung der Hamas im Norden des Gazastreifens sei abgeschlossen, sagt ein israelischer Militärsprecher. Israel wurde von der Hisbollah-Miliz mit zahlreichen Raketen angegriffen. Laut Angaben der Islamisten waren es 62 Projektile, das israelische Militär spricht von etwa 40. Die israelische Regierung will einem Medienbericht zufolge eine einstweilige Verfügung des Internationalen Gerichtshofs zur sofortigen Kampfeinstellung im Gazastreifen abwenden. Israels Armee hat ein Bild veröffentlicht, das den Chef des bewaffneten Arms der Terrororganisation Hamas, Mohammed Deif, zeigen soll.

Herkunft: tagesanzeiger

Was künstliche und menschliche Intelligenz miteinander zu tun habenKünstliche Intelligenz ist in aller Munde, es wurde viel gelobt, gewarnt und spekuliert. Dieses Buch ist anders: Nüchtern und differenziert geht die Wissenschaftsjournalistin und Philosophin Manuela Lenzen darin der Frage nach, was Intelligenz ist und was sich über die menschliche Intelligenz lernen lässt, indem man sie in künstlichen Systemen nachbaut. Ein spannender und überraschender Streifzug durch verschiedene Disziplinen, der hilft, die aktuellen künstlichen Systeme wie Chat-GPT einzuschätzen.

Herkunft: srfnews

Saron-Hypotheken haben sich bis Ende des dritten Quartals 2023 bewährtSaron-Hypotheken waren 2023 lange die günstigere Finanzierungsvariante für Immobilien im Vergleich zur Festhypothek. Jüngst hat sich das Blatt nun rasant und deutlich gewendet.

Herkunft: cashch

Peter und Lydia Bieri haben mehr erlebt als manch andere BauernfamilieDas Paar aus Zauggenried war bekannt als grosse Viehzüchter, weniger bekannt ist, dass Peter und Lydia Bieri mehr als einen Pachtbetrieb führten.

Herkunft: BauernZeitung1

Verkehrskontrolle Binnigerstrasse: Drei Fahrzeuglenkende haben zu viel getrunkenIm Rahmen der Aktion «Via» kontrolliert die Kantonspolizei Basel-Stadt in der Zeit vor und nach Weihnachten bei Verkehrskontrollen verstärkt insbesondere die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeuglenkenden.

Herkunft: bzBasel

Tausende Bauern protestieren in Berlin gegen SparmaßnahmenTausende Bauern haben sich vor dem Brandenburger Tor in Berlin eingefunden, um gegen die geplanten Sparmaßnahmen der deutschen Regierung zu protestieren. Die Spitzen der deutschen «Ampel»-Koalition haben eine Einigung über den Bundeshaushalt für 2024 erzielt, bei der Milliarden eingespart werden müssen. Unter anderem werden Abgaben erhöht und Ausgaben gekürzt, was auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat.

Herkunft: SchweizerBauer