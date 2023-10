Markus Rex: Klimakrise ist ein Marathon, kein Sprint

Als Leiter der Mosaic-Expedition, der bislang grössten Arktis-Mission, hat sich Markus Rex vor einigen Jahren mit vielen weiteren Forschern auf dem Schiff Polarstern im Polarmeer einfrieren lassen, um die Folgen des Klimawandels zu dokumentieren. Die Klimakrise und die Frage, wie man ihr begegnen sollte, beschäftigt ihn weit über sein Fachgebiet als Atmosphärenphysiker hinaus.

Markus Rex: Ich denke, es täte dem Thema gut, wenn es irgendwann konstant verhandelt würde. Denn es ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon. Wir werden Klimaschutz über Jahrzehnte durchhalten müssen, um unsere Treibhausgas-Emissionen auf null zu bringen. Andererseits kann ich als jemand, der sich als Wissenschaftler seit 30 Jahren mit dem Thema beschäftigt, auch sagen: So viel Aufmerksamkeit wie in den vergangenen fünf Jahren war noch nie da.

Deren Vorgehen sehe ich sehr kritisch. Mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, dass jemand, der gerade nicht zu seinem Arzttermin kam wegen einer Strassenblockade, dann nach Hause geht und denkt: Ich muss mal mehr fürs Klima tun. Die Gesellschaft erpressen zu wollen, ist undemokratisch und funktioniert auch nicht. Die Motivation kann ich gut nachvollziehen, aber so schadet der Aktivismus. Dazu gibt es einen kleinen Teil der Bevölkerung, der zu eher irrationalen Ängsten neigt. headtopics.com

Da haben Sie einen Punkt. Für mich sind diese ganz aktuellen Entwicklungen noch nicht weit genug analysiert, um fundierten Eingang in die Debatte zu finden. Wir haben keine Ahnung, was da gerade etwa mit den atemberaubenden Temperaturen im Nordatlantik passiert oder bei der antarktischen Meereisausdehnung, die sieben Standardabweichungen unter dem jahreszeitlichen Normalbereich liegt, was praktisch aus dem Nichts gekommen ist.

Weil unsere Gesellschaften in den kommenden Jahrzehnten enorm grosse Investitionen brauchen, um Treibhausgas-Neutralität zu erreichen. Je mehr Wohlstand wir generieren, umso mehr können wir in Klimaschutz investieren und die Kosten dieser Wende stemmen. Ausserdem kann ein Land wie Deutschland viel mehr fürs Klima erreichen, wenn es einen Weg aufzeigt, welcher auch für andere Gesellschaften attraktiv ist, als über die alleinige Reduktion der eigenen Emissionen. headtopics.com

