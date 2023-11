Markus Bürgler neuer Präsident der Stiftung 'Erwachsenenbildung Liechtenstein'

Die anderen Mitglieder des Stiftungsrats der Stiftung"Erwachsenenbildung Liechtenstein" setzen ihre Tätigkeit unverändert fort. Es sind dies Andrea Heutschi-Rhomberg, Roman Jenal, Jürgen Posch und Martin Schädler.

Die Regierung dankt dem neu bestellten Mitglied für die Bereitschaft, im Stiftungsrat mitzuwirken und wünscht ihm bei der Ausübung dieses Mandats viel Freude und Erfolg. Der ausscheidenden Präsidentin, Miriam Calörtscher, dankt sie für die geleistete Arbeit im Gremium und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.

- Am Dienstag, 31. Oktober fand in Vaduz eine Veranstaltung zum Thema"Kampf gegen internationale Finanzkriminalität: Entwicklungen und Lösungsansätze" in Zusammenarbeit mit dem"Basel Institute on Governance" statt. Wie Regierungsrätin Dominique Hasler betonte, stellen illegale Finanzflüsse ein grosses internationales Problem dar. Daher ist die ...

- Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 31. Oktober 2023, die Stellungnahme zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die Totalrevision des Gesetzes über die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen (Informationsweiterverwendungsgesetz; IWG) aufgeworfenen Fragen ...

- Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom Dienstag, 31. Oktober 2023 die Stellungnahme betreffend den Erlass eines Gesetzes über die Abänderung des Token- und VT-Dienstleister-Gesetzes (TVTG) sowie die Abänderung weiterer Gesetze verabschiedet. Mit der Einführung des TVTG im Jahre 2020 hat ...

