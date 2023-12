Mario Greco lehnt Angebot ab

Es war ein Angebot, das er eigentlich nicht ablehnen konnte. Präsident eines globalen Versicherungskonzerns, anständige 3,8 Millionen pro Jahr Salarierung, bei normalem Geschäftsgang zehn ruhige und sichere Jahre. Für einen fast 64-Jährigen, der eine glänzende Karriere und sieben zehrende CEO-Jahre hinter sich hatte, die perfekte Form der Anschlussverwendung. Doch Mario Greco sagte im April Nein zu dem Angebot, VR-Präsident der Swiss Re zu werden.

Der Italiener, seit 2016 Jahren an der Spitze der Zurich, fühlte sich noch nicht bereit, bei seiner Herzensfirma von Bord zu gehen. Andere erfolgreiche CEOs beginnen spätestens mit Ende 50, ihre VR-Karrieren sorgsam zu planen. Greco plant nichts – er macht einfach weiter. Chef oder nichts Es war auch nicht das einzige Mal, dass er eine Anfrage erhielt, die seine besondere Stellung am Schweizer Finanzplatz unterstrich. Am 18. März, einen Tag vor der Verkündung der CS-Übernahme durch die UBS, erreichte ihn Marlene Amstad, als Finma-Präsidentin seine oberste Aufseherin





