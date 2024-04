Marine Le Pen hat immer bessere Chancen, Präsidentin Frankreichs zu werden – und Europa auf den Kopf zu stellen

Die Rechtspolitikerin Marine Le Pen wird in Frankreich bereits als Siegerin der nächsten Präsidentschaftswahlen gehandelt. Die Partnerschaft mit Deutschland will sie durch eine französisch-russische Freundschaft ersetzen. Als die konservativen Républicains Ende 2023 wissen wollten, ob sich ihre harte Linie zum neuen Immigrationsgesetz von Emmanuel Macron an den Wahlurnen auszahlen würde, gaben sie wie in solchen Fällen üblich beim angesehenen Institut Ipsos eine Meinungsumfrage in Auftrag.

Das Resultat war spektakulär. Allerdings nicht für die Republikaner: Dem «Rassemblement National» (RN), der «Nationalen Sammlungsbewegung» von Marine Le Pen, werden in der 577-köpfigen Nationalversammlung im Fall von Neuwahlen 278 Sitze gutgeschrieben. Das würde die Regierungsmehrheit bedeuten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Umfrage zeigt: Partei von Marine Le Pen liegt 9 Prozentpunkte vor Macrons Renaissance-ParteiDie Liberalen des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron fallen in der Wählerkunst weiter zurück. Nach einer jüngsten Umfrage von Ifop liegt seine Renaissance-Partei mit nur noch 21 Prozent bereits neun Prozentpunkte hinter dem rechtsbürgerlichen Rassemblement National (RN) mit 30 Prozent.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

YB und die Strohfeuer-Frage, viele verpasste Chancen im Strichkampf: Das war das Fussball-WeekendDas sind die besten Geschichten des Fussballwochenendes im In- und Ausland.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Megatrend Hanffasern: Entwicklungen und Chancen für die WirtschaftDer Markt für die aus rauschfreiem Cannabis gewonnenen Fasern wächst massiv und es gibt Prognosen zu diesem milliardenschweren Megatrend.

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »

Europarat: So stehen die Chancen Bersets und seiner KonkurrentenAlt Bundesrat Alain Berset wird für das Amt des Generalsekretärs des Europarats empfohlen. Neben Alain Berset kandidierten EU-Kommissar Didier Reynders und der ehemalige Kulturminister Estlands Indrek Saar.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Hollywood und die Oscars: Wie die Akademie die Zuschauerzahlen steigertDie Oscars werden dringend gebraucht, da die Zuschauerzahlen steigen. Wie die Akademie das erreicht hat und warum Hollywood immer noch so viel Glanz und Geheimnis ausstrahlt.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Die Schweiz und die EU wollen verhandeln – die Aufbruchstimmung hält sich in GrenzenBern und Brüssel wollen über ihr künftiges Verhältnis verhandeln. Eine Übersicht.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »