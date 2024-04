Marcel Hug gewinnt zum siebten Mal den Boston-Marathon

Der 38-Jährige setzt sich bei besten Bedingungen leicht gegen seine Konkurrenz durch – in Rekordzeit .Zum siebten Mal als Erster im Ziel: Marcel Hug freut sich über seinen nächsten Boston- Sieg .An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Bei den Frauen siegte die Engländerin Eden Rainbow Cooper in 1:35:11 Stunden eineinhalb Minuten vor Manuela Schär, die den Boston Marathon 2017 und 2019 gewonnen hatte. Bei den Läufern gab es sowohl bei den Männern wie Frauen überraschende Leistungen: Der Äthiopier Sisay Lemma, Viertschnellster je im Marathon, gewann in 2:06:17 Stunden und musste zuletzt noch um den Sieg bangen. Der 33-Jährige war das Rennen sehr forsch angegangen nach 7 Kilometern schon alleine. Den Halbmarathon absolvierte er auf der anspruchsvollen Strecke in horrenden 1:00:19. Es war absehbar, dass Lemma würde dafür büssen müssen.

Die Frauen hingegen gingen das Rennen cleverer an, und mit der Kenianerin Hellen Obiri triumphierte die Vorjahressiegerin in 2:22:37. Mindestens so sehr stach aber die Drittplatzierte heraus: Mit Edna Kiplagat war dies eine zweifache Olympiasiegerin im Marathon, die mit 44 Jahren und als zweifache Mutter lediglich 44 Sekunden auf die Siegerin verlor.ist seit 1995 Redaktorin im Ressort Sport und begleitet Leichtathleten und viele andere auf dem Weg an Olympische Spiele.

Marcel Hug Boston-Marathon Sieg Rekordzeit Rollstuhlrennen

