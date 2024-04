Marcel Hug gewinnt den Boston-Marathon und fährt Rekordzeit

Resultate, Transfers, News: Mit dem tagesaktuellen Sport -Ticker bleiben Sie über das laufende Geschehen stets informiert. Die neuesten Meldungen aus der Welt des Sport s. Marcel Hug gewinnt zum siebten Mal den Boston-Marathon . Der 38-jährige Rollstuhl-Athlet absolviert die 42,195 Kilometer in neuer Rekordzeit von 1:15:33. Seine eigene Bestmarke aus dem letzten Jahr verbesserte er trotz eines Sturz es um über anderthalb Minuten.Von der Konkurrenz wurde Hug nicht ernsthaft gefordert.

Ihren ersten Erfolg auf dieser Stufe sicherten sich die 24-jährige Luzernerin und die 26-jährige Bernerin mit einem 21:12, 21:16-Finalsieg gegen die erfahrenen Brasilianerinnen Agatha/Rebecca. Die 40-jährige Blockerin Agatha, die seit letztem Jahr ein Duo mit der zehn Jahre jüngeren Rebecca bildet, wurde 2015 Weltmeisterin und gewann 2016 Olympia-Silber.

Müller erreichte als einziger Schweizer Fahrer an diesem Wochenende an der Adria die Punkteränge. Edoardo Mortara und Sébastien Buemi hatten nach den zwei Rennen je einen Ausfall und einen 13. Platz zu Buche.Der spanische Weltranglistendritte Carlos Alcaraz verpasst verletzungsbedingt auch das ATP-Turnier in Barcelona. Das gaben die Veranstalter am Sonntag bekannt.

Tiger Woods fiel am dritten Tag weit zurück, in den 52. Rang unter den 60 Finalisten. Die 93. Runde, die er seit seinem triumphalen Sieg von 1997 am US Masters absolvierte, war zugleich die schwächste Runde des 48-jährigen Superstars an seinem Lieblingsturnier. Er benötigte 82 Schläge , vier Schläge mehr als in seinen beiden 78er-Runden von 2022.Der FC St. Gallen holt am Samstagabend einen Sieg gegen Yverdon-Sport.

Fousseni Diabaté machte in der 26. Minute jedoch den Unterschied zugunsten des Heimteams. Der Mann aus Mali brachte seine Farben mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze in Führung. Es war sein erstes Tor im Dress der Lausanner im 21. Super-League-Spiel. Yanick Brecher auf der Gegenseite musste nach über 250 Minuten mal wieder hinter sich greifen.Marco Schällibaums Debüt an der Seitenlinie der Grasshoppers misslingt.

Der Verbleib in der A-Gruppe war gegen den nördlichen Nachbarn aber hart umkämpft. Alina Müller und Lara Stalder brachten die Schweizerinnen zweimal in Führung. Das deutsche Team konnte aber zweimal ausgleichen. In der Verlängerung lief dann die 65. Minute, als wiederum die in Boston engagierte Müller der Schweiz den Sieg sicherte.Im Titel-Dreikampf der englischen Premier League liegt Manchester City zumindest bis zum Sonntag vorn.

Marcel Hug Boston-Marathon Rekordzeit Rollstuhl-Athlet Sturz

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



CH_Wochenende / 🏆 44. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Boston Marathon: Jana Stepanenko will mit Beinprothesen laufen2022 verlor Jana Stepanenko infolge eines russischen Raketenangriffs beide Beine.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Zwölfjährige Ukrainerin mit Beinprothesen will zum Boston-MarathonJana Stepanenko, eine zwölfjährige Überlebende des Raketenangriffs auf Kramatorsk, plant beim Boston-Marathon mitzulaufen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

«Ein ausbruchssicheres Gefängnis gibt es nicht» – Direktor Marcel Ruf über den Alltag in der JVA LenzburgDer Direktor der JVA Lenzburg spricht über den Vorwurf des Kuschel-Vollzugs, wie Suizide verhindert werden sollen und warum die JVA nicht ausbruchssicher ist.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Marcel Dettling soll SVP-Parteispitze erklimmenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Marcel Dettling: «Windräder sind mir ein Graus»Am Tag seiner Wahl sagt Marcel Dettling, wie er verhindern will, dass die SVP-Basis linken Anliegen zum Erfolg verhilft. Und warum ihm Windräder ein Graus sind.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Mit Marcel Dettling wird wohl bald ein Bergbauer SVP-PräsidentAm Samstag wählt die SVP einen Nachfolger für Parteipräsident Marco Chiesa. Mit grösster Wahrscheinlichkeit dürfte Marcel Dettling gewählt werden, denn er ist der einzige Kandidat für diesen Posten. Was den Bauer aus dem Kanton Schwyz ausmacht.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »