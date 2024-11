Marcel Breuers Meisterwerk: Das Kloster Baldegg – Ein unentdecktes Frauenhaus der Schweiz

Das Kloster Baldegg ist das unentdeckte Frauenhaus der Schweiz : Wie die Bauhaus-Legende Marcel Breuer im Nirgendwo des Luzerner Seetal s das schönste Gebäude der Schweiz schuf. Starke Frauen setzten sich für ihn ein.Es scheint aus der Ferne wie eine Insel, ein ewiges Eiland über dem Baldeggersee. Die Doppelkreuzform als Grundriss. Betonriegel im Zustand der Schwebe. Naturstein und Holz in harmonischer Komposition.

In jenen Jahren standen die Baldegger Schwestern auf dem Höhepunkt ihrer Bedeutung und Mitgliederzahl. Über 1000 Frauen stark war ihr Verband. Der Nachwuchs drängte, es schien an der Zeit, sich ein neues, geräumigeres Mutterhaus zu leisten.

Das Kloster Baldegg ist ein Wunder, von dem heute kaum jemand weiss. Es ist nicht nur eines der schönsten Gebäude des Landes, es ist unter den schönsten das unbekannteste und das am meisten unterschätzte. Doch die Zeit des stillen Geheimnisses, das seit fünfzig Jahren über dem Ort liegt, könnte schon bald einer breiten Begeisterung weichen.

