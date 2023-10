Manuel Neuer gibt Comeback nach Verletzungspause

Manuel Neuer wird einem Medienbericht zufolge nach mehr als zehn Monaten Verletzungspause sein Comeback beim FC Bayern München geben. Das berichtete am Freitag der TV-Sender Sky. Die Entscheidung habe Trainer Thomas Tuchel in Absprache mit Neuer und Torwarttrainer Michael Rechner getroffen.

November 2022 beim 2:0 auswärts gegen den FC Schalke im Münchner Tor. Manuel Neuer war schwer verletzt Der Weltmeister von 2014 hat sein bislang letztes Spiel beim frühen deutschen WM-Aus in Katar am 1. Dezember 2022 gegen Costa Rica bestritten. Im Anschluss an das Turnier hatte er sich bei einer Ski-Tour Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel gebrochen. Seitdem arbeitete er an seinem Comeback. Im Winter holte der FC Bayern Nati-Goalie Yann Sommer als Ersatz.

