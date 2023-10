Manuel Neuer gibt Comeback nach Beinbruch

Manuel Neuer betritt am Freitag den Platz zum AbschlusstrainingManuel Neuer gibt am Samstag mehr als zehn Monate nach seinem Beinbruch das Comeback bei Bayern München.Trainer Thomas Tuchel kündigte an, dass der 37-jährige Captain in der Partie gegen Darmstadt wieder im Tor stehen werde.

Yann Sommer war vergangenen Januar nach Neuers Skiunfall nach München gelotst worden, zog nach Saisonende aber weiter zu Inter Mailand. Der Schweizer Nationaltorhüter hätte sich in München wohl mit der Rolle der Nummer 2 hinter Neuer begnügen müssen. In dieser Saison war Neuer bislang von Sven Ulreich vertreten worden, der nun wieder als Ersatzgoalie fungiert.

Weiterlesen:

bluenews_de »

Manuel Neuer gibt Comeback nach VerletzungspauseNach mehr als zehn Monaten Verletzungspause wird Manuel Neuer sein Comeback beim FC Bayern München geben. Der Kapitän steht im Kader und wird in der Startelf gegen den SV Darmstadt 98 spielen. Weiterlesen ⮕

Neuer gibt Comeback beim FC Bayern MünchenNach mehr als zehn Monaten Verletzungspause wird Manuel Neuer sein Comeback beim FC Bayern München geben. Der Kapitän steht beim Bundesliga-Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 wieder im Kader und erhält einen Platz in der Startelf. Weiterlesen ⮕

Neuer kehrt nach 324 Tagen zurückBayern Münchens Captain Manuel Neuer gibt 324 Tage nach seinem schweren Ski-Unfall sein Comeback im Tor des deutschen Meisters. Weiterlesen ⮕

Neuer Leiter «Genetik» bei SwissgeneticsDany-Pierre Rondeau tritt per 1. Januar 2024 die Nachfolge von Hansjörg Bigler als Leiter des Bereichs Genetik und Mitglied der Geschäftsleitung bei Swissgenetics an. Weiterlesen ⮕

- Alcaraz vor Comeback – Rublew an den ATP FinalsCarlos Alcaraz wird in diesem Jahr nicht an den Swiss Indoors teilnehmen. Weiterlesen ⮕

«Hervorragendes wirtschaftliches Comeback von Griechenland»Das einstige Sorgenkind Griechenland hat sich aus Sicht von EZB-Präsidentin Christine Lagarde konjunkturell sehr gut gemacht. Weiterlesen ⮕