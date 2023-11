Manuel Akanji: Ein Verteidiger, der Tore schießt

Manuel Akanji, eigentlich dachten wir, mit einem Verteidiger ein Gespräch zu führen. Haben wir uns getäuscht? Sie schiessen ständig Tore! Mit der Nati gegen Weissrussland, gegen YB in der Champions League, und nun am Wochenende auch noch in der Premier League gegen Bournemouth ...Rat verlangt mehr Sicherheit bei Asylzentren ++ Regierung muss Sozialhilfe-Deckel prüfen ++ Gemeinden bleiben zuständig für Ukraine-Flüchtlinge Der Aargauer Grosse Rat trifft sich am Dienstag wieder in Aarau.

Auf dem Programm stehen unter anderem der Klimaparagraf, die Höhe der Sozialhilfe, oder Gratis-Arbeitseinsätze und Rayonverbote für Asylsuchende. Verfolgen Sie hier alle Entscheidungen und Ergebnisse – nach der Mittagspause geht es um 14 Uhr weiter.

LUZERNERZEİTUNG: FCL-Innenverteidiger Luca Jaquez: «Zu Manuel Akanji schaue ich hoch, sein Spielstil gefällt mir»Luca Jaquez muss ein Stein vom Herzen gefallen sein: Nach fast zwei Jahren im Profikader von FCL-Trainer Mario Frick hat er endlich vier Pflichtspiele hintereinander durchgespielt. Dazu kam der erlösende Sieg im Heimspiel gegen GC. Jaquez spricht zudem über den Vergleich mit dem Schweizer Nati-Star Manuel Akanji von Manchester City.

SRFSPORT: Fussball aus den Topligen - Akanji mit Torpremiere in der Premier LeagueHier finden Sie die wichtigsten Meldungen aus Europas Topligen.

AARGAUERZEİTUNG: Tuchel verteilt verbale Ohrfeigen, Fischer will trotz Pleitenserie weiterkämpfen und Akanji und Zakaria treffenBei Bayern München sorgt der Trainer trotz einer Machtdemonstration für Unruhe. In England und Frankreich feiern zwei Nati-Spieler ihre Torpremiere. Die besten Geschichten des Fussball-Wochenendes.

BLUENEWS_DE: Kane schiesst Kobel die Bude voll ++ Zakaria und Akanji treffen ++ Xhaka verschuldet GegentorAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses.

TAGESANZEİGER: SP-Ticket für Bundesratswahl: Vom Glänzenden, vom Verteidiger und vom SonnyboyDie SP hat ihren parteiinternen Wahlkampf für die Nachfolge von Alain Berset eröffnet. Ihre Kandidatin und ihre fünf Kandidaten präsentierten sich am Montagabend in Genf.

BLUENEWS_DE: 73:11 Tore für City – YB steht vor dem ultimativen HärtetestAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses.

