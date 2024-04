Männer im Jahr 2024 haben es schwer: die Küche ein Fremdort

Übertriebene Erwartungshaltung wegen Pornokonsum. Und dann kommt auch noch eine Feministin zu Besuch. Spätes Essen liegt schwer im Magen. Im Fall von «Late Night Switzerland» ist es wie mit einer Portion Fertignudeln: Der anfängliche Appetit lässt selbst abgehangene Gags («Viele Menschen freuen sich, wenn Joe Biden zum Ukraine-Friedensgipfel kommt, allen voran Spitex Nidwalden») unkompliziert verdaulich erscheinen. Und vereinzelt ist bei Stefan Büsser und Michael Schweizer ein zartes Tomatenstückchen dabei, das niemandem wehtut («Das beste Resultat für eine Neutralitätsabstimmung wäre ja das Unentschieden»). Doch irgendwann fühlt man sich rundum durchgenudelt – was weder an Roger Federers Trennung von Barilla noch am Hauptthema der Sendung liegt. Die allseits bekannte, heimliche Welt des Pornokonsums