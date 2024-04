Mann versucht Parfums im Wert von über 5.000 Franken zu stehlen

Am Dienstag, 2. April 2024, versuchte ein Mann in einem Winterthurer Geschäft Parfums im Gesamtwert von über 5’000 Franken zu stehlen. Der 41-jährige Nordmazedonier wurde jedoch gestellt und der Polizei übergeben. Es zeigte sich, dass er bereits im Vormonat am selben Ort zugeschlagen hatte. Kurz nach Mittag betrat ein unbekannter Mann ein Geschäft in der Winterthurer Innenstadt und steckte mehrere teure Parfumflaschen in eine mitgebrachte Tasche.

Als er damit den Laden verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er von einer Verkäuferin angesprochen und dann nach kurzer Flucht zu Fuß von einem Ladendetektiv angehalten und schließlich der Polizei übergeben. Die ausgerückte Patrouille stellte fest, dass der Mann mehr als 35 Parfumflaschen im Gesamtwert von über 5’000 Franken stehlen wollte. In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Thurgau wurde daraufhin in der Wohnung des Mannes eine Hausdurchsuchung durchgeführt

