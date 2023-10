Mann verhaftet wegen Betrug mit gestohlenen Kreditkarten

Bei der Kantonspolizei Zürich sind in den vergangenen Wochen mehrere Anzeigen eingegangen, wonach ein Mann mittels fremder Identitäten in den Besitz von etwa zwei Dutzend Kreditkarten gelangt sei.

Die polizeilichen Ermittlungen führten zum Resultat, dass dieser die unrechtmässig erlangten Zahlungsmittel in den vergangenen Monaten vorwiegend im Kanton Zürich, aber auch im Ausland, für die Aufrechterhaltung eines luxuriösen Lebensstils eingesetzt hat. Die Deliktssumme beläuft sich auf weit mehr als 100’000 Franken.

Am Dienstag haben Kantonspolizisten einen 21-jährigen Österreicher nach umfangreichen Ermittlungen verhaftet. Er steht unter dringendem Tatverdacht, die zahlreichen Kreditkarten mit fremden Identitäten erstellt zu haben. Zu den Geschädigten zählen mehrere Privatpersonen und Kreditkarteninstitute. headtopics.com

