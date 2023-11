Mann soll Ehefrau sexuell missbraucht und bedroht haben

Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet.

TAGESANZEIGER: Mordprozess am Bezirksgericht Zürich: 20 Jahre für Ermordung der Ehefrau, die ihn verlassen wollteDer 48-jährige Türke, der im Oktober 2021 in Zürich-Altstetten seine Noch-Ehefrau tötete, handelte laut Gericht «aus Wut, nicht aus Verzweiflung».

20MIN: Mann gibt Austritt aus der Kirche: Ein Haus in Buochs wird an Christen vermietetDer Betroffene findet dies diskriminierend. Rechtspersonen sind aber unterschiedlicher Meinung.

AARGAUERZEITUNG: Fahrerflucht: Der Knall war nicht ein Stein, sondern ein E-Scooter-FahrerVor einem Jahr kam es in Oftringen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter-Fahrer. Die Unfallverursacherin verliess den Unfallort, ohne sich um den E-Scooter-Fahrer zu kümmern. Dafür wurde sie nun verurteilt.

POLIZEICH: Autounfall auf der HerisauerstrasseEin 40-jähriger Mann wurde bei einem Autounfall auf der Herisauerstrasse leicht verletzt.

NAU_LIVE: 73-jähriger Mann verunglückt auf der BernstrasseEin 73-jähriger Mann hatte am Montag einen Unfall auf der Bernstrasse in Richtung Schnottwil.

POLIZEICH: Nottwil LU: Velofahrer von Auto erfasst und verletztAuf der Kantonsstrasse in Nottwil ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Velofahrer verletzt wurde.

