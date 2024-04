Mann schlägt Vermieterin mit Holzpfahl

Bekifft und mit 2,42 Promille schlug er seine 71-jährige Vermieterin minutenlang mit einem Holzpfahl , doch er behauptet vor Gericht : «Sie hat mich angegriffen»

Das Bezirksgericht Arbon ordnete für einen 43-jährigen Mann gegen dessen Willen eine stationäre Therapie an. Der Anwalt des Beschuldigten versuchte noch, die Glaubwürdigkeit der Rentnerin anzuzweifeln. Es seien «zwei schwierige Persönlichkeiten aufeinandergetroffen», doch sein Mandant habe «mit dem weichen Holzstück nur sehr wohl dosiert auf die Frau geschlagen».

Mann Vermieterin Holzpfahl Gericht Stationäre Therapie

