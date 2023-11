Mann legt scharfe Handgranate auf Bahnhof in Frankfurt ab

Auf einem belebten Bahnhof in Frankfurt am Main ist am Dienstag eine Handgranate gefunden worden. Die Granate war scharf. Nun rätseln die deutschen Behörden über Täter und Motiv. Nach einem stundenlangen Grosseinsatz haben Spezialisten des Landeskriminalamts den in der U- und S-Bahnstation entdeckten Sprengkörper «unbrauchbar» gemacht. Die Granate wurde für Untersuchungen in ein Labor gebracht.Bei der Granate soll es sich laut «Bild» um das jugoslawische Modell M52 handeln. Es sei seit den Balkan-Kriegen der 1990er-Jahre auf dem illegalen Waffenmarkt verbreitet und bei Kriminellen und Extremisten beliebt.

Die Polizei betonte, dass sich in der Granate ein Sprengsatz befunden habe. Sie sei somit explosionsfähig gewesen. Allerdings wurde der Sicherungssplint nicht entfernt, sodass die Handgranate gesichert gewesen sei.Durch Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras hat die Polizei mittlerweile einen Verdächtigen identifiziert. Nach Angaben der Beamten legte der Unbekannte den Sprengkörper am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr ab.

Ein Unbekannter hat am Bahnhof Hauptwache in Frankfurt eine scharfe Handgranate abgelegt. Die Polizei fahndet mit diesem Bild nach dem Mann.

