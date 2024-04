Mann greift vierjähriges Mädchen in Supermarkt mit Messer an

In Wangen im Allgäu ist ein 34-Jähriger festgenommen worden, nachdem er ein vierjähriges Mädchen in einem Supermarkt mit einem Messer angegriffen hat. Der Discounter in Wangen im Landkreis Ravensburg im Allgäu war am Vormittag wieder wie gewohnt für Kundschaft geöffnet, sagte ein dpa-Fotograf vor Ort. Im Supermarkt habe es keine Spuren mehr gegeben, die an die Tat vom gestrigen Mittwochnachmittag erinnerten. Weitere Informationen zu dem Fall kündigte die Polizei für den Vormittag an.

Ein 34-jähriger Mann stehe derzeitigen Erkenntnissen nach unter Verdacht, das Mädchen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben, teilte die Polizei mit

Wangen Im Allgäu Supermarkt Messerangriff Festgenommen Vierjähriges Mädchen

