Mann erstellt zwei Dutzend Kreditkarten fremder Identitäten

Der Mann soll etwa zwei Dutzend Kreditkarten fremder Identitäten erstellt haben.Bei der Kantonspolizei Zürich sind in den vergangenen Wochen mehrere Anzeigen eingegangen, wonach ein Mann mittels fremder Identitäten in den Besitz von etwa zwei Dutzend Kreditkarten gelangt sei.

Die polizeilichen Ermittlungen führten zum Resultat, dass dieser die unrechtmässig erlangten Zahlungsmittel in den vergangenen Monaten vorwiegend im Kanton Zürich, aber auch im Ausland, für die Aufrechterhaltung eines luxuriösen Lebensstils eingesetzt hat.

Weiterlesen:

nau_live »

Mann in Küsnacht wegen unrechtmäßiger Verwendung von Kreditkarten verhaftetDie Kantonspolizei Zürich hat einen 21-jährigen Österreicher verhaftet, der unter dem Verdacht steht, sich mit gestohlenen Kreditkarten einen luxuriösen Lebensstil finanziert zu haben. Die Deliktssumme beläuft sich auf über 100.000 Franken. Weiterlesen ⮕

«Sexist Man Alive»: Alice Schwarzers Magazin kürt ZDF-Mann Jan Böhmermann zum sexistischsten Mann 2023Fernsehlegende Harald Schmidt nennt seinen einstigen Zögling Jan Böhmermann eine «Krawallschachtel». Dessen Sendung «Magazin Royale» auf ZDF glänzt seit Längerem mit investigativen Enthüllungen, die sich im Nachhinein als falsch erweisen. Weiterlesen ⮕

Dutzend Personen festgenommen: Sie haben den TCS betrogen - Polizei verhaftet Autobande30 Personen, darunter Autohändler und Fahrzeugexperten, stehen im Verdacht, Autos nur zum Schein geprüft und dann verkauft zu haben – zum Schaden des TCS. 12 Personen in Solothurn, Bern, Aargau und Zürich wurden verhaftet. Weiterlesen ⮕

- Tote nach Schusswaffenangriff in den USA: Was bisher bekannt istUSA: In Lewiston wurden über ein Dutzend Menschen erschossen Weiterlesen ⮕

- Bereits 36 grosse Schussattacken schockierten dieses Jahr die USAUSA: In Lewiston wurden über ein Dutzend Menschen erschossen Weiterlesen ⮕

Thalheim a.d. Thur ZH: Mann stiehlt SturmgewehreDie Kantonspolizei hat am Dienstag in Thalheim an der Thur ZH einen mutmasslichen Einbrecher verhaftet. Er soll in vier Schützenhäuser eingebrochen zu sein. Weiterlesen ⮕