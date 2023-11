Mann erbt 30 Millionen – wenig später ist er tot

Das Tötungsdelikt habe sich laut Behördenangaben bereits am 5. September ereignet. Die Polizei der Stadt Minot sprach in dem Zusammenhang von «finanziellen Motiven». Das Opfer und die mutmassliche Täterin waren zuvor mehr als zehn Jahre lang ein Paar.

Offenbar hatte der 51-jährige Mann vor, seine Partnerin nach Erhalt der Erbschaft zu verlassen. Daraufhin soll die Frau ihn mit Frostschutzmittel vergiftet haben.«Ruhe in Frieden, Dad», schrieb dessen trauernder Sohn auf Facebook. «Ich hatte das Gefühl, dass es an ihr lag, dass sich alles so abgespielt hat. Verdammt, ich wünschte, wir hätten Pläne gemacht, uns früher zu sehen.

«Dieser Fall war äusserst komplex», wird Ermittlungsleiter Dale Plessas zitiert. Demnach sei der Mann krank geworden, als er sich am 3. September mit seinem Anwalt traf, um die riesige Erbschaftssumme zu kassieren, wie Zeugen berichtet hätten.

Seine Freundin habe erst am nächsten Tag den Notruf angerufen: zu spät, um ihn zu retten. Als die Sanitäter eintrafen, sei der Mann schon nicht mehr ansprechbar gewesen. Er starb einen Tag später im Spital. Dem Autopsiebericht zufolge sei Frostschutzmittel die Ursache gewesen.

Die Behörden hatten im Haus des Paares eine Flasche Fensterreiniger mit einer grünen Flüssigkeit gefunden, bei der es sich vermutlich um Frostschutzmittel handelte, wie aus Gerichtsakten hervorgeht. Ausserdem fanden sie in der Garage eine Bierflasche und einen Plastikbecher, die beide vermutlich Frostschutzmittel enthielten,Die angeklagte Freundin beteuerte ihre Unschuld und behauptete, ihr Freund habe sich selbst das Leben genommen.

