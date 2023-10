Mann droht Richtern und Politikern mit Hass- und Drohmails

Die Liste seiner oft unter falschem Namen verschickten Hass- und Drohmails ist lang und der Inhalt heftig. «Sie hinterlassen bei mir den Eindruck eines Idioten», musste etwa ein Oberrichter lesen. Der Kantonspolizei kündigte er die Erschiessung einer Oberrichterin an.

«Das, was Sie mir angetan haben, wird sich eines Tages rächen. Man wird Sie leblos in einem Graben finden», stand in einer Nachricht an Justizdirektorin Jacqueline Fehr. Sicherheitsdirektor Mario Fehr zeigte er wegen angeblichen Amtsmissbrauchs an, zog die Anzeige Tage später aber wieder zurück.

