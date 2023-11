Mann beißt auf Traube und bricht Zahnkrone ab

Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Mann gibt Austritt aus der Kirche: Ein Haus in Buochs wird an Christen vermietetDer Betroffene findet dies diskriminierend. Rechtspersonen sind aber unterschiedlicher Meinung.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Autounfall auf der HerisauerstrasseEin 40-jähriger Mann wurde bei einem Autounfall auf der Herisauerstrasse leicht verletzt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: 73-jähriger Mann verunglückt auf der BernstrasseEin 73-jähriger Mann hatte am Montag einen Unfall auf der Bernstrasse in Richtung Schnottwil.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Nottwil LU: Velofahrer von Auto erfasst und verletztAuf der Kantonsstrasse in Nottwil ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Velofahrer verletzt wurde.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Energiekonzern Uniper macht fast zehn Milliarden Euro GewinnFast ein Jahr nach der Rettung durch den Staat fährt der Energiekonzern Uniper Rekordgewinne ein.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Weil er Traubenkern verschluckte: Versicherung bezahlt Basler einen Zahnschaden nichtEin Mann hat sich beim Verzehr eines selber zubereiteten Müesli eine Zahnkrone ausgebissen. Weil er das «Corpus Delicti» verschluckt hat, muss nun seine Unfallversicherung die Zahnarztrechnung nicht begleichen.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕