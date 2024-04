Mangel an Toiletten führt zu Verschmutzung von Grillplätzen

Aufgrund der fehlenden Toiletten in zumutbarer Nähe wird die Notdurft direkt im Wald rund um die Feuerstellen verrichtet und die Umgebung verschmutzt. Der Robinsonspielplatz mit Grillstelle sowie die Grillstelle beim Goldseeli würden von Gross und Klein intensiv genutzt. Dies führt dazu, dass die beiden Standorte, die sich im BLN-Gebiet (Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung) befinden, oft mit Dreck und Gestank belastet werden.

Denn wer beim Spaziergang oder auf dem Spielplatz seine Notdurft verrichten muss, findet weit und breit keine Toilette

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Thayngen SH: Vandalen richten enormen Sachschaden an Grillstelle anZwischen Samstagmorgen (23.03.2024) und frühem Sonntagnachmittag (24.03.2024) hat eine unbekannte Täterschaft massive Sachbeschädigungen bei einer Grillstelle in Thayngen (Ortsteil Altdorf) angerichtet.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Temporäre Toiletten im Wald für die Gesellschaftsjagd unzulässigTemporäre Toiletten für Jagdgesellschaften sind nach Bundesrecht unzulässig, stellt die Aargauer Regierung klar.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Toiletten im Wandel der Zeit - Wissenswertes zur Geschichte des WCsWissenswertes zur Geschichte des WCs

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Kantonslabor findet Mängel bei allen untersuchten Basler HallenbädernDas Kantonslabor Basel-Stadt hat untersucht, wie es um die Hygiene in öffentlich zugänglichen Hallenbädern steht. Das Resultat ist beunruhigend: Bei allen kontrollierten Bädern wurde mindestens ein Verstoss festgestellt.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Wegen Mangel: Bern will jetzt Lehrer aus der Ukraine anstellenAn Schweizer Schulen herrscht seit Jahren Fachkräftemangel. Nun sollen im Kanton Bern innert eines halben Jahres ausländische Lehrpersonen unterrichten können.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Mangel an Remonten für Bio-WeidemastBio-Weidemast wäre laut einer Agroscope-Studie wirtschaftlich interessant. Es hapert jedoch bei der Nachfrage.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »