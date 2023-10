Mangel an Arbeitsmöglichkeiten im Liestaler Gefängnis

Die Insassen hatten sich geweigert, in ihre Zellen zurückzukehren.Obwohl der Widerstand der Häftlinge nur geringe Auswirkungen hatte, offenbaren Untersuchungen nun suboptimale Haftbedingungen. Strafrechtsanwalt Andreas Noll bezeichnet diese gegenüber der «» sogar als rechtswidrig. Seit Juli sind im Liestaler Gefängnis Vollzugshäftlinge untergebracht, die grundsätzlich zur Arbeit verpflichtet sind. Allerdings gibt es dort keine Arbeitsmöglichkeiten.

Er betont jedoch laut der «BaZ», dass das Fehlen von Arbeitsmöglichkeiten nicht am Gefängnis liege. Der Grund dafür seien die wirtschaftliche Auftragslage und die Schwierigkeit, externe Arbeitspartner zu finden.

Trotzdem besteht gemäss Schiermeyer kein Zusammenhang zwischen dem Vorfall am Montag und der mangelnden Beschäftigung. Er versichert auch, dass sich das Personal korrekt verhalten habe: «Wenn man so nahe aufeinander lebt, kann immer etwas passieren». headtopics.com

Über den Grund für den Konflikt schweigen sowohl Polizeisprecher Adrian Gaugler als auch Schiermeyer selbst. Weitere Untersuchungen sind nicht geplant.

