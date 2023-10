Malterser Gemeinderat erwartet schwarze Zahlen bis 2024

27.10.2023 12:23:00 / Herkunft: LuzernerZeitung

Das Budget der Gemeinde Malters sieht für 2024 ein Plus von 280.000 Franken vor. Die Erträge aus dem Finanzausgleich und den Steuern sollen höher sein als im Vorjahr. Gleichzeitig werden jedoch auch steigende Ausgaben erwartet, unter anderem aufgrund von mehr Schülern, Lohnerhöhungen für Lehrer und Kostensteigerungen im Bereich der ambulanten Pflege und Sozialhilfe. Bis 2029 plant Malters Investitionen von 47,2 Millionen Franken, wobei allein 2024 19,7 Millionen für die Erweiterung der Schule Muoshof vorgesehen sind. Trotz der zahlreichen Bauprojekte wird erwartet, dass die Schulden in den Folgejahren abgebaut werden können. Der Arbeitsmarkt in der Schweiz und der Zentralschweiz bleibt weiterhin robust.