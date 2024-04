Malgin verletzt sich bei Playoff-Serie gegen die ZSC Lions

Bei der Playoff-Serie 2021 mittendrin war Denis Malgin . Damals lief er für Lausanne auf, heute für die ZSC Lions. Spiel 1 des Viertelfinal-Duells entschied er mit dem Treffer zum 3:2 in der Verlängerung. Spiel 2 konnte er jedoch nicht beenden. Nach einem harten Check von Christian Marti blieb er liegen, die Lions erzielten per Konter das vorentscheidende 2:0.

Schliessen 01:22 Video Marti teilt aus – und trifft anschliessend Aus Sport-Clip vom 15.04.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 00:43 Video Andrighetto stiftet Schlägerei an – Lausanner nehmen dankend an Aus Sport-Clip vom 15.04.2021. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden. Eskalation in Spiel 4Zwei Partien später eskalierte die Situation. Wieder war es das Duell Barberio vs. Andrighetto.

00:31 Video Emotionen pur: Zürcher und Lausanner gehen sich an die Gurgel Aus Sport-Clip vom 17.04.2021. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden. Dieses Jahr ruhiger?Lausanne fand letztlich nicht mehr in die Serie, die Lions gewannen mit 4:2. Die Duelle der beiden Teams blieben aber auch im Anschluss immer hart umkämpft. Aggressionsherd Barberio verliess die Lausanner 2022. Andrighetto ist weiterhin da, Malgin wechselte über Umwege die Seiten.

Denis Malgin Playoff-Serie Verletzung ZSC Lions Viertelfinale

