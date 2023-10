Malans und Piranha siegen wieder, für Chur wirds immer ungemütlicher

Malanser Jubel: Wie hier im Derby gegen Chur dürfen sich Captain Dan Hartmann und seine Teamkollegen auch in St. Gallen über einen Sieg freuen.Zeitgleich am Samstag um 19 Uhr absolvierten die beiden Churer Stadtklubs ihre Partien.

Mit einer beruhigenden 4:1-Führung ging es ins Schlussdrittel und in diesem setzte Piranha Chur in den letzten zehn Minuten zur Kür an. Petra Hansson, Eliska Trojankova und Mattea Gruber sorgten für den 7:1-Auswärtssieg. Da aber Piranha-Torhüterin Jill Münger zur besten Spielerin der Partie auf Churer Seite gewählt wurde, darf angenommen werden, dass auch die Gegnerinnen die eine oder andere Torchance hatten, um mehr als dieses eine Goal zu erzielen.

Mit GC empfingen die Churer einen harten Brocken am Samstagabend. Gleichzeitig war es das Wiedersehen mit Vereinslegende Sandro Cavelti, der Ende der vergangenen Saison zu den Zürchern wechselte. Wie so oft in den vergangenen Spielen starteten die Churer überzeugend ins Spiel. Bereits nach 23 Sekunden durfte das Heimteam erstmals jubeln. Mario Jung verwertete eine Vorlage von Martin Östholm zur Führung. Doch lange währte diese Glückseligkeit nicht. headtopics.com

Im Mitteldrittel rappelten sich die Churer erneut auf und konnten dieses mit 1:0 gewinnen. Nur Youngster Yanik Castelberg auf Pass von Dario Decasper war erfolgreich. Im Schlussdrittel übernahmen aber wieder die Zürcher das Spieldiktat und sorgten mit zwei schnellen Toren zum 2:5 und 2:6 aus Churer Sicht für die Vorentscheidung.

Im Mitteldrittel hatten die Mannen von Thomas Berger ihre stärkste Phase. Schubiger mit den Toren 2 und 3, Harry Braillard und Johua Schnell bauten das Skore zwischenzeitlich auf 7:2 aus, doch weil die Alligatoren gegen Ende des Drittels merklich nachliessen, kam das Heimteam mit drei eigenen Toren nochmals heran. Mit 5:7 ging es in den Schlussabschnitt. headtopics.com

Alligator Malans verliert gegen OlmastädterIn den letzten drei Begegnungen gegen die Olmastädter hat Alligator Malans jedes Mal verloren. Das Spiel begann schlecht für die Bündner, als Joni Halminen eine Knieverletzung erlitt. Die Malanser erzielten jedoch nach 10 Minuten das erste Tor und kurz darauf das zweite Tor. Es folgten wirre Spielszenen und schwächere Defensivleistungen auf beiden Seiten. Weiterlesen ⮕

Verkehrsunfall zwischen Personenwagen und Motorrad in ChurAm Samstagnachmittag (28.10.2023) kurz vor 16 Uhr ist es auf der Grabenstrasse zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad gekommen. Ein 69-jähriger Personenwagenlenker fuhr auf der Gäuggelistrasse Richtung Grabenstrasse. Bei der Einmündung Grabenstrasse beabsichtigte er, links auf diese einzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der Grabenstrasse Richtung Obertor. Dabei kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision. Der Motorradlenker wurde mit unbestimmten Verletzungen von der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Chur abgeklärt. Weiterlesen ⮕

Was der Widerstand der Weissen Rose mit der Bündner Hauptstadt Chur verbindetVor 80 Jahren haben die Nazis den Widerstandskämpfer Kurt Huber hingerichtet. Er wurde vor 130 Jahren in Chur geboren. Nun hat sein Sohn Wolfgang erstmals die Geburtsstadt seines Vaters besucht. Weiterlesen ⮕

Chur GR: 9-jähriger Knabe aus misslicher Lage gerettetAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Unfall in Chur: Töfffahrer verletzt sich bei Kollision auf der GrabenstrasseAm Wochenende hat sich beim Postplatz in Chur eine Kollision zwischen einem Töff und einem Auto ereignet. Der genaue Unfallhergang wird noch abgeklärt. Weiterlesen ⮕

Chur GR: 17-jähriger Motorradfahrer erleidet unbestimmte Verletzungen bei UnfallAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕