MainStreaming im Gartner Cool Vendors-Bericht 2023 für Edge-Computing

MainStreaming, das Unternehmen für intelligente Medienbereitstellung, ist stolz auf seine Aufnahme im angesehenen Gartner® Cool Vendors™-Bericht in Edge-Computing 2023, der im August veröffentlicht wurde.

Der Gartner-Bericht betont: „Edge-Computing-Bereitstellungen nehmen in jeder Branchengruppe für ein breites Spektrum von Anwendungsfällen zu. Diversität ist auch weiterhin die Regel im Edge-Computing, wobei spezifische Anwendungsfälle und Branchenanforderungen die Lösungsarchitekturen vorantreiben. Dies führt oft zu einzigartigen Lösungen mit einzigartigen branchenspezifischen Anpassungen.

„Die Auszeichnung als Cool Vendor in Gartners Edge-Computing-Bericht 2023 ist für uns von großer Bedeutung." erklärte, CEO von MainStreaming. „Der Gewinn des Titels Cool Vendor unterstreicht unser Engagement und unsere Leistung im Bereich des Edge-Computing. Unsere fortschrittliche Video Edge-Technologie erfüllt die Kundenziele: Zuschauerzufriedenheit, geringere Abwanderung und Rentabilität. headtopics.com

Die proprietäre Video Edge-Technologie von MainStreaming wurde für Live- und VOD-Streaming in Rundfunkqualität in großem Umfang optimiert und richtet sich an Rundfunkanstalten, OTT-Anbieter sowie die Medien- und Unterhaltungsbranche.

„Unsere herausragende Technologie für die Bereitstellung von On-Demand- und Live-Videos wird durch den Erfolg unserer Kunden bei der Gewährleistung erstklassiger Leistung für ihre Endbenutzer bestätigt." kommentierte, CIO bei MainStreaming. headtopics.com

Seine Lösung verbessert die Netzwerkeffizienz, bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit, verbessert die Servicequalität und bietet eine spürbare finanzielle und ökologische Rendite.

Weiterlesen:

presseportal_ch »

Von oben herab: ImperiumStefan Gärtner über rote Teppiche und Partnerwahl Weiterlesen ⮕

Chiara Jacomet macht's mit der Blasmusik - SRF 3 punkt CHBlasinstrumente wie die Querflöte, Tuba oder die Posaune vom Estrich holen und abstauben – Blasinstrumente sind cool! Blasmusik ist hip und cool! In etwa so das Motto des Graubündner Kantonalen Musikverbands, kurz GKMV. Der Verband castet eine achtköpfige Band voller junger Blasmusiker:innen... Weiterlesen ⮕

Privatdetektiv Matula in Burgdorf: Prominente Unterstützung für die StadtpolizeiAuf Einladung der Krimitage reiste Schauspieler Claus Theo Gärtner 2003 nach Burgdorf. Und die Stadtpolizei kam zu einem sehr bekannten Mitarbeiter. Weiterlesen ⮕

Aufruf: Wann wurde euch klar, dass ihr eine Paartherapie wollt?Ob wiederkehrender Streit oder anhaltende Stille: In welchem Moment hast du realisiert, dass du mit deinem Schatz zur Paartherapie gehen möchtest? Erzähl uns davon. Weiterlesen ⮕

Seine Katze wurde gerissen: Mann erschiesst Hund und versteckt Waffen im WaldElf Schüsse feuerte ein Mann auf einen Hund ab, der seine Katze gerissen hatte – und versteckte anschliessend zwei Sturmgewehre im Wald. Der 53-Jährige wurde 2020 bereits vorbestraft – und kommt trotzdem glimpflich davon. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg: Geisel (85) wurde von Hamas geschlagenYocheved Lifshitz wurde im Israel-Krieg von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt. Nun ist sie wieder frei – und berichtet von der Geiselhaft. Weiterlesen ⮕