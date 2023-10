Mahnwache in Bern für die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen

Ein grosser gedeckter Tisch mit den Bildern der etwa 200 von der Hamas entführten Geiseln stand während einer Mahnwache auf dem Berner Bundesplatz.Knapp 100 Personen haben am Freitagnachmittag auf dem Berner Bundesplatz die Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln gefordert. An der Mahnwache wurde ein Schabbat-Abend-Tisch gedeckt und Porträts der von der Hamas entführten Personen gezeigt.

Die Bänke des Tischs bleiben symbolisch für die Geiseln unbesetzt, wie Rachel Halpern, Co-Initiatorin der Mahnwache, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Die in der Schweiz lebenden Israelis, Jüdinnen und Juden sowie Personen, die das Anliegen unterstützen, versammelten sich unter dem Motto «Bring them home now» (bringt sie jetzt nach Hause) auf dem Bundesplatz. Sie forderten auch eine Ende der Gewalt.

Vor knapp drei Wochen, am 7. Oktober, hatte die islamistische Hamas bei einem bewaffneten Angriff auf Israel laut der israelischen Armee über 200 Personen entführt. Seitdem führt Israel Krieg gegen die Hamas. Einige Geiseln wurden in der Zwischenzeit wieder freigelassen.

