Magische Stimmung auf dem Karussell auf der Basler Herbstmesse 2019

Zauberhafte Stimmung auf dem Karussell an der Basler Herbstmesse 2019.Die Basler Herbstmesse zieht jährlich Zehntausende Besucher aus der ganzen Welt an.

Sie bietet eine Vielzahl von Attraktionen für Jung und Alt. 2023 findet man an der «Mäss» insgesamt 464 Fahrgeschäfte, Marktstände, Spielgeschäfte und Verpflegungsangebote.

Medienmitteilung: «Basler Herbstmesse: Fokus auf Recycling»Basler Herbstmesse: Fokus auf Recycling Fahrgeschäfte, Messebuden, Food-Trucks: Angesichts des grossen Angebots an der Basler Herbstmesse rückt das Entsorgen des Abfalls bei...

Neuer Messeglöckner läutet Herbstmesse einFlorian von Bidder wird am Samstag als neuer Messeglöckner die Herbstmesse vom Turm der Martinskriche einläuten. Der fünfzigjährige Schulleiter der Primarschule Burgstrasse kehrt nach Jahren im Ausland zurück in seine Heimat Basel.

Florian von Bidder wird neuer Messeglöckner der HerbstmesseFlorian von Bidder, der Schulleiter der Primarschule Burgstrasse, wird am Samstag als neuer Messeglöckner die Herbstmesse einläuten. Er freut sich auf diese Aufgabe und erinnert sich an seine Kindheitserlebnisse auf der Messe.

Magische Nacht in Bern: Manchester United verliert gegen YBManchester United erlebt eine bittere Niederlage gegen Young Boys in der Champions League. Das ausverkaufte Wankdorf-Stadion feiert den Sieg der Schweizer Mannschaft.

