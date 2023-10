Weiterlesen:

Ein Kunstwerk, das Grenzen sprengt: Sarah Montani und Andrea Stahls kraftvolles Statement im Kunsthaus...Medienmitteilung - Zürich, 26. Oktober 2023 – Die Schweizer Künstlerin Sarah Montani kündigte die Installation einer überdimensionalen Frauenskulptur im Eingangsbereich... Weiterlesen ⮕

Ein souveräner Einspringer und ein begeistertes OrchesterDas Konzert des City of Birmingham Symphony Orchestras und Louis Schwizgebel war einfach nur schön. Ein berühmter Solist, eine vorangegangene Kontroverse, und die unausgesprochene Frage: Wie macht sich der Einspringer? Weiterlesen ⮕

Festnahme nach Einbruch in Luzerner AltstadtEin unbekannter Mann brach in ein Restaurant in der Luzerner Altstadt ein und wurde anschließend festgenommen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. Weiterlesen ⮕

Die Schweiz hat ein neues ParlamentNach den nationalen Wahlen am Sonntag macht die Schweiz einen Rechtsrutsch. Die SVP legt um drei Prozent im Nationalrat zu. Weiter gehen die FDP, die Grünen und die Grünliberalen als Verlierer hervor. Was können wir die nächsten vier Jahre erwarten? Weiterlesen ⮕

Verkehrsexperte: «Ein Autokäufer kann einen MFK-Betrug nicht erkennen»Verkehrsexperte Thomas Riesen klärt auf, wie es zum MFK-Betrug kommen konnte und gibt Tipps, wie die Autos mit falscher Zulassung beim Kauf vermieden werden können. Weiterlesen ⮕

Konjunkturaussichten für Schweiz trüben sich erneut einFinanzanalysten schätzen die Aussichten für die Schweizer Konjunktur wieder pessimistischer ein… Weiterlesen ⮕