Mädchen mehrere Tage im Haus festgehalten und vergewaltigt - Mithäftling belastet mutmaßlichen Maddie-Mörder schwer

Ein Zeuge hat im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Maddie über gemeinsame Tage in portugiesischer Haft berichtet. Der Angeklagte soll ihm erzählt haben, dass er ein Mädchen mehrere Tage in seinem Haus festgehalten und vergewaltigt habe.

Die beiden Männer saßen 2006 wegen Dieseldiebstahls im Gefängnis und waren damals befreundet.

