Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte sind am Mittwoch zu ihrem Staatsbesuch in der Schweiz eingetroffen. Der französische Präsident wird vom Gesamtbundesrat auf dem Bundesplatz in Bern mit militärischen Ehren empfangen. Am zweiten Besuchstag reist Macron gemeinsam mit Bundespräsident Alain Berset nach Lausanne. Unter anderem wird Macron an der Universität ein Referat halten.

Emanuel Macron respektiert die Schweizer Neutralität in der Frage der verweigerten Wiederausfuhr von Kriegsmaterial zugunsten der Ukraine. Gleichzeitig gab er seiner Hoffnung auf eine verstärkte Verteidigungskooperation der Schweiz mit der Nato und der Schweiz Ausdruck. Die Frage der Verteidigung Europas stelle sich angesichts der verschiedenen eskalierenden Konflikte zusehends, sagte Macron am Mittwoch während der gemeinsamen Medienkonferenz mit Alain Berset in Bern. Dabei sei die Nato unverzichtbar. Europa müsse gleichzeitig mehr Verantwortung übernehmen

TAGESANZEİGER: Staatsbesuch des französischen Präsidenten in der SchweizDer französische Präsident Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte besuchen die Schweiz zu einem zweitägigen Staatsbesuch . Es gibt Gespräche, ein Galadinner und ein geheimes Dossier.

20MİN: Französischer Präsident Macron besucht die SchweizAm Mittwoch kommt nach acht Jahren wieder ein französischer Präsident in die Schweiz. Zwei Tage soll Macron s Staatsbesuch dauern. Die Deutschschweiz lässt der französische Präsident bis auf die Hauptstadt in seinem Besuch ganz aus, dafür geht es noch nach Genf.

BAZONLİNE: Der französische Präsident besucht die SchweizDer französische Präsident Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte besuchen die Schweiz zu einem zweitägigen Staatsbesuch . Es gibt Gespräche, ein Galadinner und ein geheimes Dossier. Der Präsident wird von der Schweiz er Ruhe und Gelassenheit beeindruckt sein.

SRFNEWS: Schweiz will Wertfreigrenze für Einfuhr von Waren senkenDie Schweiz plant, die Wertfreigrenze für die Einfuhr von Waren zu senken, um den Einkaufstourismus weniger attraktiv zu machen. Derzeit liegt die Grenze bei 300 Schweiz er Franken pro Tag, aber der Bund möchte sie auf 150 Franken senken. Eine Studie schätzt den Schaden für den Schweiz er Detailhandel durch Einkaufstourismus auf 8,5 Milliarden Franken.

20MİN: Schweiz sucht Drittstaat für eritreische AsylsuchendeFDP-Ständerat Damian Müller fordert, dass die Schweiz einen Drittstaat sucht, der Asylsuchende aus Eritrea aufnimmt, die in der Schweiz kein Asyl erhalten haben.

20MİN: Wetter Schweiz: Bund erhöht Gefahrenstufe wegen StarkregenDer Winter hält langsam Einzug in der Schweiz . Alles zum Wetter erfährst du hier.

