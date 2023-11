Macron respektiert Schweizer Neutralität und hofft auf verstärkte Verteidigungskooperation

Der französische Präsident Emanuel Macron respektiert die Schweizer Neutralität in der Frage der verweigerten Wiederausfuhr von Kriegsmaterial zugunsten der Ukraine. Gleichzeitig gab er an der Medienkonferenz seiner Hoffnung auf eine verstärkte Verteidigungskooperation der Schweiz mit der NATO und der Schweiz Ausdruck.

Die Frage der Verteidigung Europas stelle sich angesichts der verschiedenen eskalierenden Konflikte zusehends, sagte Macron am Abend an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit Bundespräsident Alain Berset in Bern. Dabei sei die Nato unverzichtbar. Europa müsse gleichzeitig mehr Verantwortung übernehmen. Die Unterstützung der Ukraine sei und bleibe eine Notwendigkeit. Klare Position gegen AntisemitismusEine klare Absage erteilten sowohl Berset als auch Macron dem seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel ansteigenden Antisemitismus. Macron verwies auf den Marsch gegen Antisemitismus vom Sonntag in Pari

20MİN: Französischer Präsident Macron besucht die SchweizAm Mittwoch kommt nach acht Jahren wieder ein französischer Präsident in die Schweiz. Zwei Tage soll Macron s Staatsbesuch dauern. Die Deutschschweiz lässt der französische Präsident bis auf die Hauptstadt in seinem Besuch ganz aus, dafür geht es noch nach Genf.

TAGESANZEİGER: Staatsbesuch des französischen Präsidenten in der SchweizDer französische Präsident Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte besuchen die Schweiz zu einem zweitägigen Staatsbesuch. Es gibt Gespräche, ein Galadinner und ein geheimes Dossier.

SWİSSİNFO_DE: Friedenswoche und Nachhaltigkeit in der SchweizDie Friedenswoche kam und ging. Angesichts der sich verschlechternden humanitären Lage im Gazastreifen fragt Imogen Foulkes, warum Menschen so gut darin sind, Kriege zu beginnen, aber nicht... Nachhaltigkeit ist einer der Hauptpfeiler eines geplanten Schweiz er Angebots zur Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2030. Es wird schwierig sein, dies umzusetzen. Ohne eine Regierungsstrategie läuft die Alpenrepublik Gefahr, von den europäischen Plänen zur Nutzung der Wasserstoffentwicklung ausgeschlossen zu werden.

FİNEWS_CH: PWC drängt in der Schweiz an die Spitze – und hofft auf die UBSDas vergangene Geschäftsjahr ist für PWC so gut ausgefallen, dass sich die Beratungsfirma in der Schweiz nun in der Spitzenposition sieht. Dabei hat die Finanzbranche eine wichtige Rolle gespielt, sagt Managing Partner Gustav Baldinger zu finews.ch. ...

20MİN: Wetter Schweiz: Bund erhöht Gefahrenstufe wegen StarkregenDer Winter hält langsam Einzug in der Schweiz . Alles zum Wetter erfährst du hier.

FUW_NEWS: Besuch des französischen Staatspräsidenten in der SchweizNach acht Jahren kommt wieder ein französischer Staatspräsident auf Visite. Die Beziehungen zwischen der Schweiz und Frankreich sind alt, und sie waren schon enger. Hohe Visite im Bundeshaus: Am Mittwoch und Donnerstag gibt sich Emmanuel Macron die Ehre.

