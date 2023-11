Machtkampf bei OpenAI: Künstliche Intelligenz als Bedrohung?

Bei der Firma OpenAI, Marktführerin im Bereich künstliche Intelligenz und Entwicklerin des Chatbots ChatGPT, der die Welt im Sturm erobert hat, findet ein Machtkampf statt: Eine Gruppe warnt davor, künstliche Intelligenz unreguliert auf die Menschheit loszulassen und ist der Auffassung, die Jahrhunderttechnologie soll in den Dienst der Menschheit gestellt werden.

Eine technologische Revolution, die dem Unternehmen gelungen ist, könnte laut Insidern gar eine Bedrohung für die Menschheit darstellen. Schon kurz nachdem ChatGPT auf den Markt gekommen war, wurde darüber spekuliert, ob KI dereinst Jobs zerstören oder gar das Ende der Menschheit herbeiführen könnte. Eine andere Gruppe erkennt zwar gewisse Risiken an, will aber Vollgas geben, Investoren anziehen und weitere Unternehmen gründen. Kapitalisten gegen Weltverbesserer – ist es so einfach? Nein. Christoph Heitz forscht an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zu KI. Er sagt: «Wir sehen den Widerspruch zweier Haltunge





