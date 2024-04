M&M's Minis erobern die Schweiz

Der Riesen-Erfolg aus den USA ist in der Schweiz angekommen und ein neuer Favorit zum Naschen , Backen und als Topping für Eiscreme und Desserts

Die knackigen Fakten: Mit einem Durchmesser von 9,9 statt 13,5 Millimetern sind die Minis deutlich kleiner, geschmacklich treten sie hinter den Original Schokolinsen aber nicht zurück. Im Gegenteil: Die farbige Hülle um den zarten Schokokern hat einen größeren Anteil am Ganzen und bereitet deshalb ein vollkommen neues Crunch- und Geschmackserlebnis. Die Rezeptur ist zwar unverändert, trotzdem schmeckt die Mini-Version ein bisschen anders.

Eier trennen. Eigelbe, Butter, Zucker und Salz schaumig rühren. Geschmolzene Schokolade hinzufügen, dann Mandeln, Mehl und Backpulver untermischen.Den Teig in die Springform giessen, 45 Min. bei 180°C backen.

