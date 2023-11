Luzerner Taxifahrerinnen und Taxifahrer fühlen sich gegenüber Uber benachteiligt

In der Nacht auf heute mussten die Zentralschweizer Polizeikorps mehrmals im Zusammenhang mit Halloween ausrücken - an mehreren Orten nahm die Polizei Jugendlichen Böller und Eier ab.Audio Teure Wohnungen: Stadt Luzern will handeln - aber nicht sofort in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 4 Minuten 42 Sekunden.Audio Nach Rekordteilnahme: Beim Marathon geht man über die Bücher in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 5 Minuten 1 Sekunde.

POLIZEICH: Dynamische Wetterlage über EuropaBeschreibung der aktuellen Wetterlage über Europa mit verschiedenen Tiefdruckzonen und einer Kaltfront über die Schweiz

SRFLUZERN: Bundesgericht kritisiert Luzerner Kantonsgericht im Fall eines verurteilten MannesDas Bundesgericht hat das Luzern er Kantonsgericht wegen der Verurteilung eines Mannes wegen Verkehrsdelikten zu einer Gefängnisstrafe zurückgepfiffen.

LUZERNERZEITUNG: Luzerner Kantonsrat lehnt weitere Sicherung der Badeplätze abEin Postulat forderte, dass die Sicherheit von Badenden und Bootsführenden erhöht wird. Die Parlamentsmehrheit will an der bestehenden Praxis festhalten.

LUZERNERZEITUNG: Mehrkosten beim Neubau des Luzerner KantonsspitalsDas Luzern er Kantonsspital hat die Mehrkosten zum ersten Mal erläutert. Dabei geht hervor: Es war schon längst klar, dass der Neubau teurer wird als gegen aussen kommuniziert. Gesundheitsdirektorin Michaela Tschuor will nun wieder Vertrauen aufbauen.

LUZERNERZEITUNG: Am Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank ist noch ein zweites Pub geplantIm Hauptsitz der Luzern er Kantonalbank in Luzern entsteht im Frühling 2024 bereits der zweite Pub. Dabei ist Konkurrenz aber ausgeschlossen.

