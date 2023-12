Luzerner Regierung: Folientunnel für Erdbeeranbau nur mit Bewilligung

Die Luzerner Regierung hat erklärt, dass Folientunnel für den Erdbeeranbau nur mit Bewilligung während der gesamten Vegetationszeit stehen bleiben dürfen. Das Bundesrecht regelt dies abschließend und Anpassungen müssen erfolgen, da es nicht in der Kompetenz des Kantons liegt.

Diese Antwort wurde auf die Frage des Luzerner Kantonsrats Ruedi Amrein (FDP) gegeben, ob bei landwirtschaftlichen Bauvorhaben nicht zwischen raumplanerischen, ernährungspolitischen und wirtschaftlichen Kriterien abgewogen werden könnte





BauernZeitung1 » / 🏆 5. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stadtrat will Zufahrten von Paketdiensten in die Altstadt einschränkenDie Luzerner Stadtregierung will die Aufenthaltsqualität in der Fussgängerzone der Luzerner Altstadt erhöhen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Die Luzerner Polizei ist rund um die Uhr für die Bevölkerung im EinsatzAm Beginn eines Einsatzes steht meist ein Notruf. Von der Einsatzleitzentrale werden die benötigten Blaulichtorganisationen entsprechend aufgeboten. Ab jetzt zählt jede Sekunde. Schlechteste Polizei der Schweiz

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Regierung will Asylsozialhilfe erhöhen – und erntet von linker Seite doch viel KritikDie kantonale Asylverordnung muss angepasst werden. Die Regierung will die Asylsozialhilfe erhöhen. Von linker Seite erntet der Kanton Luzern trotzdem viel Kritik.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Michaela Tschuor (Mitte) will in die Luzerner Regierung - Regionaljournal Zentralschweiz - SRFSie ist Gemeindepräsidentin von Wikon und Mitte-Kantonsrätin. Nun stellt sich Michaela Tschuor als Regierungsratskandidatin zur Verfügung. Die 44-Jährige möchte den Mitte-Sitz verteidigen, der frei wird, weil Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf auf Ende Legislatur zurücktritt.

Herkunft: srfluzern - 🏆 36. / 53 Weiterlesen »

Luzerner Regierung müss bei Kulturförderung über die BücherGeht es um die Förderung von Kulturprojekten, sind sich Regierung und Kantonsrat einig. Anders bei der Unterstützung von Institutionen: Das Parlament will den Kanton einbinden, die Regierung die Aufgabe den Gemeinden überlassen. Nun hat sich das Parlament durchgesetzt.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Kandidierende für die Luzerner Regierung: Fabian Peter (FDP) - Regionaljournal Zentralschweiz - SRFDer amtierende Bau-, Wirtschafts- und Umweltdirektor Fabian Peter schaffte vor vier Jahren die Wahl in die Luzerner Regierung auf Anhieb. Was den 46-jährigen FDP-Politiker antreibt - und warum er eine zweite Amtszeit anstrebt.

Herkunft: srfluzern - 🏆 36. / 53 Weiterlesen »