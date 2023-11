«Es scheint, als schauen alle weg» – Luzerner Politikerin will versteckte Kriminalität sichtbarer machen Der Bund schiebt die Zuständigkeit punkto Menschenschmuggel auf die Kantone ab. Welche Massnahmen im Kanton Luzern dagegen ergriffen werden, ist unklar.Wie eine heisse Kartoffel, die weitergegeben wird. So beschreibt Inge Lichtsteiner-Achermann die Zuständigkeit der Behörden, wenn es darum geht, Massnahmen gegen die Schlepperkriminalität zu ergreifen.

Die Mitte-Politikerin aus Egolzwil wendet sich darum mittels Vorstosses an die Luzerner Regierung. In einer Anfrage will sie etwa wissen, wie viele Fälle von Schleppertätigkeiten bekannt sind, wie die Polizeipatrouillen präventiv dagegen vorgehen und was konkret unternommen wird, wenn Schlepper angehalten werden. Beantworten soll die Regierung auch die Frage, ob sie von sogenannten Safe Houses im Kanton Kenntnis hat. An diesen Orten quartieren Schlepper illegal eingereiste Migrantinnen und Migranten ei

