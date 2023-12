Luzerner Mutter von zwei Kindern ist an Demenz erkrankt und kann nicht mehr bei ihrer Familie leben: Wir helfen Demenz betrifft nicht nur betagte Menschen. Monika G. ist noch nicht 50-jährig, als diese bei ihr diagnostiziert wird. Die Folgen sind dramatisch. Die LZ-Weihnachtsaktion hilft.Es beginnt schleichend: etwa indem ­Monika G. vergisst, was sie im Haushalt tun wollte, und am Abend nichts erledigt hat. Indem Termine verpasst werden.

Indem sie nachts vor dem Fernseher oder auf der Toilette einschläft. Indem sie im Internet zahllose Dinge bestellt und sich heimschicken lässt. Indem sie sich via Telefon und SMS unseriöse Bitcoin-Investments aufschwatzen lässt und sich mit der Zeit Tausende von Franken in Luft auflösen.Monika G. kann ihre Geschichte nicht selber erzählen. Sie spricht fast nichts mehr. Seit einem halben Jahr lebt die Luzernerin nicht mehr zu Hause, sondern in einer betreuten Wohngemeinschaft – mit anderen eher jüngeren Demenzkranken. Es ist ihr Mann Bruno, der uns berichte





