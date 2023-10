Luzerner Kantonalbank steigert Ertrag und Gewinn

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat in den ersten drei Quartalen 2023 den Ertrag weiter klar gesteigert und auch mehr verdient. Für das Gesamtjahr steuert die Bank unverändert auf ein Rekordergebnis zu.

Der Geschäftsertrag stieg in den Monaten Januar bis September im Vergleich zum Vorjahr um 6,4% auf 457,4 Mio. Fr., wie die Bank am Freitag mitteilte. Beim Geschäftserfolg, der die operative Leistung einer Bank angibt, erzielte die LUKB in den ersten neun Monaten ein Plus von 9,8% auf 225,9 Mio. Fr.Unter dem Strich erzielte die Bank einen deutlich höheren Reingewinn von 198 Mio. Fr., was rund 30 Mio. mehr ist als in der Vorjahrsperiode.

Nicht ganz an den Vorjahreswerten anknüpfen konnte der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. Dieser ging leicht auf 88,3 Mio. Fr. zurück (-2,3%). Derweil legte der Erfolg aus dem Handelsgeschäft um fast 10% zu und erreichte mit 49,5 Mio. einen Rekordwert.Der Personalaufwand stieg vor allem wegen Neueinstellungen um 4,9% an. Noch etwas stärker legte der Sachaufwand (+5,8%) zu. Gesamthaft stieg der Geschäftsaufwand damit um 5,3% auf 211,1 Mio. Fr. headtopics.com

Bei den Neugeldern konnte die LUKB weiter von Zuflüssen profitieren. Seit Jahresanfang legten die verwalteten Vermögen um 1,67 Mrd. Fr. auf nunmehr 37,83 Mrd. zu. Im Vergleich dazu hatte die LUKB im ganzen Vorjahr 2022 lediglich 1,42 Mrd. an Neugeldern anziehen können.Für das Gesamtjahr erwartet die LUKB weiterhin einen Konzerngewinn in der Bandbreite zwischen 250 bis 265 Mio. Fr. Erst zu den Halbjahreszahlen wurden das Ziel noch einmal nach oben geschraubt.

Zudem wird eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende in der Höhe von 2.50 Fr. je LUKB-Namenaktie angepeilt. «Damit halten wir unsere Ausschüttung pro Aktie auf dem bisherigen Niveau - auch mit der grösseren Anzahl Aktien aufgrund der im Frühjahr durchgeführten Kapitalerhöhung», sagte Salzmann weiter. headtopics.com

