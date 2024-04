Luzern will Öffnungszeiten von «GasseChuchi» und K+A verlängern

Der Kanton und die Stadt Luzern wollen im Rahmen eines zweijährigen Pilotprojekts die Öffnungszeiten der «GasseChuchi» und der Kontakt- und Anlaufstelle (K+A) verlängern. Diese Massnahme soll den öffentlichen Raum entlasten. Ab Juli sollen die «GasseChuchi» und das K+A bis 18 Uhr, ab September bis 19 Uhr geöffnet haben, wie aus der gemeinsamen Mitteilung des Kantons und der Stadt vom Dienstag hervorgeht.

Nach der Schliessung der beiden Angebote - aktuell um 17 Uhr - komme es jeweils zu einer Verschiebung der Konsumierenden in den öffentlichen Raum.Die Situation im öffentlichen Raum habe sich seit Mai 2023 aufgrund des zunehmenden Konsums von Crack verschärft, heisst es in der Mitteilung. Ein besonderer Hotspot sei der Bahnhofsplatz. Deswegen hätten Kanton und Stadt Massnahmen ausgearbeitet, um die Sicherheit und die Quartierverträglichkeit zu verbessern

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



PilatusToday / 🏆 11. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verlängerung der Öffnungszeiten der Gassechuchi zur Entlastung des öffentlichen RaumsDie Stadt Luzern plant, die Öffnungszeiten der Gassechuchi zu verlängern, um Suchtkranke vom Konsum in der Öffentlichkeit fernzuhalten. Weitere Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und Quartierverträglichkeit werden ebenfalls ergriffen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

«GasseChuchi» in der Stadt Luzern soll länger geöffnet seinIn der Stadt Luzern werden am meisten Delikte gegen das Betäubungsmittel begangen.

Herkunft: PilatusToday - 🏆 11. / 68 Weiterlesen »

Längere Boulevard-Öffnungszeiten ausserhalb des Basler ZentrumsDie Basler Regierung hat beschlossen, dass Restaurants auch ausserhalb des Stadtzentrums ihre Aussenbereiche länger nutzen dürfen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Mediterrane Nächte an neun weiteren Orten: Regierung genehmigt weitere Boulevardpläne für längere ÖffnungszeitenDie Basler Regierung hat neun weitere Standorte definiert, an denen Boulevardrestaurants eine Stunde länger geöffnet haben dürfen. Der Regierungsrat erfüllt mit den neuen Boulevardplänen den Willen des Grossen Rats.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Luzerner Stadtbibliothek soll bis 20 Uhr geöffnet habenDie Mitte fordert mittels Postulat eine Verlängerung der Öffnungszeiten.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Stadt Luzern LU: Küchenbrand an der Gibraltarstrasse – eine verletzte PersonAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »