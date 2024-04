Luzern'de toplumun kenarında akut bağımlılık sorunu olmayan insanlar için düşük eşikli bir buluşma noktası fikri inceleniyor

Die Luzern er Stadtregierung hat die Idee nach einem niederschwelligen Treffpunkt für Menschen am Rande der Gesellschaft ohne akute Suchtproblematik zur Prüfung empfohlen. Ein solches Angebot könnte eine Vermischung mit den schwerstabhängigen Besucherinnen und Besucher der Gassechuchi einschränken, so die Meinung der Stadtregierung.

Der Treffpunkt soll zudem armutsbetroffenen, vereinsamten, psychisch erkrankten oder auch jungen Menschen zur Verfügung stehen, die durch einmalige Abstürze vorübergehend in der Gasse gelandet seien.DatenschutzerklärungIn seinem Bericht schrieb der Stadtrat, wie die Regierung der Stadt Luzern heisst, dass im Gegensatz zu früheren Jahren immer weniger Menschen ausschliesslich die Gassechuchi nutzten.

Luzern Bağımlılık Buluşma Noktası Gassechuchi

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



PilatusToday / 🏆 11. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

«GasseChuchi» in der Stadt Luzern soll länger geöffnet seinIn der Stadt Luzern werden am meisten Delikte gegen das Betäubungsmittel begangen.

Herkunft: PilatusToday - 🏆 11. / 68 Weiterlesen »

Luzern will Öffnungszeiten von «GasseChuchi» und K+A verlängernDer Kanton und die Stadt Luzern wollen im Rahmen eines zweijährigen Pilotprojekts die Öffnungszeiten der «GasseChuchi» und der Kontakt- und Anlaufstelle (K+A) verlängern. Diese Massnahme soll den öffentlichen Raum entlasten.

Herkunft: PilatusToday - 🏆 11. / 68 Weiterlesen »

Verlängerung der Öffnungszeiten der Gassechuchi zur Entlastung des öffentlichen RaumsDie Stadt Luzern plant, die Öffnungszeiten der Gassechuchi zu verlängern, um Suchtkranke vom Konsum in der Öffentlichkeit fernzuhalten. Weitere Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und Quartierverträglichkeit werden ebenfalls ergriffen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Der Luzerner Stadtrat verlängert die Öffnungszeiten der «GasseChuchi»Der Luzerner Stadtrat hat beschlossen, die Öffnungszeiten der «GasseChuchi» zu verlängern, um den Crack-Konsum vom Bahnhofplatz zu verdrängen. Zuger Bikerinnen und Biker wehren sich gegen das überarbeitete Waldgesetz und haben das Referendum ergriffen. Ein Jurist der Uni Luzern, Roland Norer, hat ein Buch zum Thema Wolf verfasst.

Herkunft: srfluzern - 🏆 36. / 53 Weiterlesen »

Crack auf dem Vormarsch: Luzerns Kampf gegen günstige DrogenDie Luzerner Polizei passt ihre Präsenz und Kontrollen an, um den zunehmenden Crack-Konsum in Luzern und der GasseChuchi einzudämmen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Kanton Luzern ruft erneut die Asyl-Notlage aus - Regionaljournal ZentralschweizDer Luzerner Regierungsrat hat wegen der anhaltenden Asylkrise erneut die Notlage ausgerufen. Er fordert die Gemeinden auf, ihm freie und zur Unterbringung von Asyl- und Schutzsuchenden geeignete Immobilien zu melden. Auf eine feste Zuteilung der Geflüchteten auf die Gemeinden wird verzichtet.

Herkunft: srfluzern - 🏆 36. / 53 Weiterlesen »