Luxemburgischer Premierminister kritisiert ungarischen Ministerpräsidenten wegen Erpressungsversuchen gegen die EU

Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel hat Kritik an Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban geäussert. - Harald Tittel/dpaErpressungsversuche gegen die EU vorgeworfen. Es könne nicht sein, dass Orban seine Zustimmung für neue Ukraine-Hilfen an die Auszahlung von EU-Geldern für sein Land knüpfe, kritisierte Bettel am Freitag am zweiten Tag eines Gipfeltreffens in Brüssel.

Bettel spielte mit den Äusserungen darauf an, dass Orban sich bei dem EU-Gipfel erneut gegen den Vorschlag für ein 50 Milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine stellte. Offiziell begründete er dies nach Angaben von Diplomaten, mit angeblicher Unklarheit darüber, ob die bisherigen Hilfen vernünftig verwendet wurden. EU-Partner halten es allerdings für wahrscheinlich, dass es Orban eigentlich darum geht, mehr als 13 Milliardenin Peking.

