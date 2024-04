Luke Mockridge gesteht Fehler in seinem Verhalten gegenüber Frauen

Luke Mockridge (35) zog sich 2021 aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem ihn seine Ex-Freundin Ines Anioli (36) wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt hatte. Vorübergehend wurde der Entertainer in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen, da er mit dem Hass, der ihm entgegenschlug, nicht mehr klarkam. In einem Interview mit dem « Stern » hat er nun Fehler in seinem Verhalten gegenüber Frauen eingestanden: «Ich hatte eine fast sportliche Motivation, Frauen aufzureißen», so Mockridge.

«Für mein Fehlverhalten kann ich Verantwortung übernehmen und sagen: Ich war ein Ar***loch, und das tut mir leid.» Er komme aus einer Generation, in der es als Heldengeschichte galt, wenn man «gestern noch eine geklärt hat». Er habe genauso hart feiern wollen wie andere, wollte saufen, über die Stränge schlagen, Waschbecken aus der Wand reißen und vom DJ-Pult in die Menge springen, sagt er über sein «aufreißerisches Nachtleben»

