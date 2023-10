LUKB steigert Gewinn im dritten Quartal

, was rund 30 Millionen mehr ist als in der Vorjahrsperiode. «Wir waren gut vorbereitet auf die aktuellen Marktentwicklungen und konnten darum im Kundengeschäft den Schwung aus den ersten beiden Quartalen auch im dritten Quartal 2023 hochhalten», liess sich LUKB-Chef Daniel Salzmann zitieren.von 288,1 Millionen klar an (+8,8 Prozent). Die Bank konnte dabei vor allem von den gestiegenen Zinsen profitieren.

Bei den Neugeldern konnte die LUKB weiter von Zuflüssen profitieren. Seit Jahresanfang legten die verwalteten Vermögen um 1,67 Milliarden auf nunmehr 37,83 Milliarden zu. Im Vergleich dazu hatte die LUKB im ganzen Vorjahr 2022 lediglich 1,42 Milliarden an Neugeldern anziehen können.

Für das Gesamtjahr erwartet die LUKB weiterhin einen Konzerngewinn in der Bandbreite zwischen 250 bis 265 MillionenIm Vergleich dazu lag der Konzerngewinn 2022 bei 226,6 MillionenZudem wird eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende in der Höhe von 2,50

